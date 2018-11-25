"Вы не получаете всего, чего хочется": Мэй высказалась по сделке с ЕС и Гибралтару

Британский премьер Тереза Мэй поделилась своим мнением по итогам внеочередного саммита ЕС, который был посвящен выходу Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit).

Главный посыл Мэй — чтобы добиться результата, иногда необходимо идти на компромисс: "В любых переговорах вы не получаете всего, чего хочется".

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза утвердили в воскресенье соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях. Затем проект сделки по Brexit должен пройти голосование в британском парламенте и Европарламенте. Договор вступает в силу 30 марта 2019 года.

Мэй призналась, что не испытывает грусти из-за выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Однако осознает, что некоторые, как в ЕС, так и в Великобритании, испытывают это чувство (ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ей грустно от того, что Британия покидает ЕС). Она сказала, что Brexit — это выбор британского народа. "Страна вернет контроль над границами, сельским хозяйством и другими сферами". В целом, условия сделки по выходу Британии из ЕС Мэй назвала выгодными.

Главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье на итоговой пресс-конференции назвал договоренности о выходе Великобритании из Евросоюза "честными и сбалансированными".

Как стало известно, после выхода Великобритании из состава ЕС, конституционный статус Гибралтара не изменится.

Гибралтар — заморская территория Великобритании на юге Пиренейского полуострова, оспариваемая Испанией. Занимает стратегическую позицию над Гибралтарским проливом, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном, военно-морская база НАТО.