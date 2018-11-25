Судно перекрыло проход под Крымским мостом. Видео

Очевидец снял на видео судно, заблокировавшее проход под Крымским мостом. Кадры, опубликованные в Сети, были сделаны днем 25 ноября.

На записи видно, что танкер перекрыл возможность для прохода кораблей, развернувшись поперек фарватера.

Напомним, что около 7 часов утра в воскресенье три корабля украинских Военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и вошли в территориальные воды РФ.

В ФСБ России действия украинских моряков назвали преднамеренной провокацией и подчеркнули, что суда опасно маневрируют и не подчиняются законным требованиям российских властей.

Как сообщалось ранее, 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель, обшивка и леерное ограждение украинского корабля, а также потерян спасательный плотик.

До этого российские пограничники неоднократно предупредили украинских военных моряков о необходимости выйти из экономической зоны Российской Федерации. Эти требования не были выполнены, и российский военный корабль "Дон" направился на таран украинского буксира.

Через некоторое время Керченский пролив был закрыт для гражданских судов из-за возможных провокаций со стороны украинских кораблей.

Командование украинского флота заявило о том, что на помощь ранее вышедшим кораблям, из Бердянского порта выдвинулись два бронированных артиллерийских судна класса Гюрза.