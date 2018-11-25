Лыжник Большунов стал победителем гонки на 15 км на этапе Кубка мира в Финляндии

Россиянин Александр Большунов одержал вторую победу на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который в эти дни проходит в финской Руке. На этот раз он оказался быстрее всех на дистанции 15 километров классическим стилем, показав время 36 минут 17,8 секунды.

Второе место занял представитель норвежской команды Эмиль Иверсен, уступивший Большунову 19,5 секунды. Швед Калле Халварссон оказался в тройке (+21,2).

Российские лыжники Андрей Ларьков и Максим Вылегжанин заняли соответственно пятое и шестое места.

Напомним, что днем ранее Александр Большунов победил в спринтерской гонке на первом в сезоне этапе Кубка мира в Финляндии.