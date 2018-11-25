Водители машин с еврономерами перекрывают КПП на украинско-польской границе

Водители машин с еврономерами перекрывают пункты пропуска на украинско-польской границе, написал в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

В пункте пропуска "Ягодин" подожгли шины.

Людям непонятно, что делать при новых законах.

Украина легализовала автомобили с европейскими номерами, ввезенные с нарушением таможенного законодательства. Теперь определяется базовая ставка акцизного налога для авто, прибывших из ЕС. Введен механизм для желающих растаможить автомобили с понижающим коэффициентом в первые месяцы действия закона.

Парламент Украины также ужесточил ответственность за нарушение таможенных правил, передает ТАСС.