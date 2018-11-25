Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в канализации

В столице Казахстана Астане пропала 14-летняя девочка. Она перестала выходить на связь в субботу, 24 ноября. В воскресенье тело подростка было обнаружено в канализационном колодце.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя комитета по ЧС МВД республики Нурсултана Нурахметова, тело девочки достали из открытого канализационного колодца на пересечении улиц Кошкарбаева и Озбек Али Жанибек. На месте происшествия работали спасатели Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда.