Молодой еще, неопытный: в Чехии прокомментировали слова главы МИД о России

Евродепутат от Чехии Яромир Когличек в интервью РИА Новости прокомментировал высказывания главы МИД Чехии Томаша Петршичека об угрозе, которую представляет Россия для Запада. Когличек уверен, что Петршичек еще не сформировал собственные убеждения и "с точностью до деталей повторяет то, что ему было сказано другими".

"Нынешний глава МИД – еще молодой парень. Видимо, думает, что всегда лучше укрыться за Большим братом, потому и говорит такие глупости", — убежден Когличек.

По мнению депутата, политика США, а не России, представляет наибольшую опасность. В погоне за выгодными оружейными контрактами американцы вынуждены найти себе врага.

"И проще всего им заявить о том, что таковым является Россия. Этим Вашингтон может объяснить для избирателей и политиков дальнейшее увеличение своих военных расходов", - считает Когличек.

37-летний министр Томаш Петршичек заявил об опасности РФ для Чехии и других стран ЕС в интервью республиканскому радио. Президент Чехии Милош Земан и премьер Андрей Бабиш, напротив, считают необходимым диалог с Россией и нормализацию отношений.