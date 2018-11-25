В Махачкале певица получила пулю в живот

Дагестанская полиция разыскивает преступника, напавшего на заслуженную артистку республики Машидат Шамхалову (выступает под псевдонимом Машидат Омарова).

Злоумышленник напал на певицу, работающую в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы, накануне ночью возле ее дома на улице Магомеда Ярагского в центре Махачкалы. Вызов в полицию с сообщением об огнестрельном ранении поступил в 23.00 в субботу. Пуля попала в брюшную полость, 37-летняя певица была доставлена в больницу и прооперирована. Ее состояние оценивается как стабильное.