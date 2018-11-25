"Салават Юлаев" разгромил минское "Динамо" в матче КХЛ

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялся еще один матч. В Уфе местный "Салават Юлаев" встречался с минскими "Динамо" и разгромил соперника со счетом 6:1.

У победителей шайбы забросили Антон Бурдасов, Йоонас Кемппайнен, Тему Хартикайнен, Захар Арзамасцев, Дмитрий Кугрышев и Максим Майоров. Автором единственного гола в составе минского "Динамо" стал Андрей Степанов.

Уфимский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 39 очков после 30 игр. Минчане остались на 11-м месте с 20 баллами на Западе.