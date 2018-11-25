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25 ноября 201819:45 Дмитрий Киселев

Пьяный Порошенко и пьяная Рада: Украина живет от Майдана до Майдана

В конце ноября, то есть буквально в эти дни, исполняется пять лет со дня запуска на Украине так называемого Евромайдана — стояния в центре Киева за лучшую жизнь, против коррупции и олигархов, за все светлое, что есть в Европе, и все романтично-украинское.

Дни были морозные, но ради светлого будущего можно было и померзнуть. Сейчас, спустя пять лет, уже многое стало известно: как людей на Майдане Европой обманули, кто и как обманутых расстреливал лишь для того, чтобы кровь всполошила замерзавшую и уже приунывшую было толпу.

Кто заработал на всей этой афере, а кто в пролете?

Украинский телеканал NewsОne — тот самый, что постоянно сталкивается с угрозами, насилием в отношении своих журналистов и вообще балансирует на грани закрытия, провел в среду телефонное голосование в прямом эфире с просьбой ответить лишь на один вопрос: "Чьи надежды оправдались после Майдана — тех, кто поддерживал Майдан или тех, кто пришел после него к власти?". Лишь 2 процента украинцев, позвонивших в киевскую телесудию, считают, что оправдались надежды тех, кто поддерживал идеи Майдана. Лишь 2 процента — представляете себе глубину разочарования после Майдана, спустя пять лет?

У Украины сейчас — горькие дни. Пятилетие — повод для горьких раздумий и для горьких воспоминаний. Уже понятно, что все было циничной технологией госпереворота. Без денег такие проекты невозможны, у любой революции есть бюджет. Американцы тогда слали в Киев доллары кубометрами — по каналам диппочты. Лайнеры DHL садились в Борисполе, а баулы с наличными прямо на поле забирали микроавтобусы.

Основным инвестором Евромайдана внутри Украины был олигарх Порошенко, он же стал и главным бенефициаром госпереворота. Платили поначалу за каждую брошенную бутылку с зажигательной смесью — 150 евро. Центр Киева тогда превратился в пепелище.

Коктейли Молотова, насилие, гарь и общая мерзость, антисанитария и словно тотальный психоз. Но всегда интересны детали. В среду о них в студии NewsОne рассказал участник Майдана и экс-советник министра внутренних дел Авакова Илья Кива. В какой-то момент Майдана его поразило несоответствие двух сюжетов — событий на улице и того, что было в штабе Майдана, на втором этаже киевского Дома профсоюзов. Здоровый мужик говорил чуть ли не навзрыд: "Есть те, кто находится на Грушевского, на Институтской, на баррикадах, в 40-градусный мороз, с отмороженными пальцами, объединенные желанием изменения будущего для своих детей – ведь это стояло в основе каждого нормального человека: изменение будущего для своих детей! Но был второй этаж в Доме профсоюзов, который был пропита коньяком, икрой, пьяными лицами. Мы хотели попросить о помощи кого-то. Услышать, что нам дальше делать, ведь нас убивают. И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Я знаю, это правда. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком ворочал. Это тоже, ребята, правда. Я помню бухого Кличко. И вот на сцене-то стояли одни, а умирали-то по факту другие. Революцию делают и рассчитываются одними жизнями, а нагребают себе в карманы совершенно другие".

Эта история с пьяным Порошенко и с пьяным Кличко, эти ожидания и этот результат. Этот контраст — из штаба революции и на площадь с установленной на ней сценой перед людьми, для которых тогда был строгий сухой закон.

"Они заскакивали в штаб, подогревали коньяком, а потом на сцену. "Вперед! Умирать!". И мы погнали", — вспоминает Илья Кива.

Если без эмоций, а в бесстрастных цифрах, то за последние пять лет, с ноября 2013-го, население Украины сократилось почти на 3 миллиона человек. Это без учета миллионов уехавших на заработки.

Зарплата оставшихся в стране сократилась на треть, пенсия — почти вдвое. При этом электричество стало втрое дороже, а газ — более, чем в 10 раз! ВВП упал на треть, а экспорт сократился на 25 миллиардов долларов. Промышленность деградировала, финансы разрушены. От Украины отвалились Крым и Донбасс. Непризнанная гражданская война.

Во Всемирном индексе счастья Украина до майдана — 87-е место, сегодня — 138-е.

Интересно, что сейчас в Киеве уже звучит идея третьего Майдана. Мол, если президентские выборы в марте следующего года будут сфальсифицированы, тогда — третий Майдан. Напомним, первый майдан был в ходе так называемой оранжевой революции 2004 года, второй — десять лет спустя. Начиналось все с очень привлекательных идей. Вот, как об этом говорит член "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестор Шуфрич, интересно для России: "Идеи Майдана как первого, так и второго, были такими, которым нельзя возразить: свобода слова, борьба с коррупцией, децентрализация, парламентская республика, гражданские права, повышение уровня жизни. И что мы получили? Шестикратное обнищание людей. Я задаю вопрос: разве за это приходили?"

Но не все можно выразить в цифрах. Чем измерить масштаб лжи организаторов украинских майданов? И чем горечь обманутых чувств тех, кто оказался под якобы таинственными пулями, от которых в феврале 2014 погибли на Майдане 104 человека?

"У меня вопрос к власти: где те, кто убил этих людей? Я хочу знать как гражданин, кто стрелял в людей и почему эти люди не наказаны? Эта власть за 5 лет не смогла найти, кто стрелял в людей, которые заплатили своими жизнями за то, чтобы привести их к власти", — говорит Шуфрич.

То, что именно эта самая власть как раз сама в ходе госпереворота использовала снайперов, давно всем ясно по результатам независимых журналистских расследований. Не будет же она сейчас указывать сама на себя? Поэтому-то следствие до сих пор тормозит, а о суде и речи нет.

Но самый главный вопрос все же в эту пятилетнюю годовщину: сможет ли выправиться Украина после столь катастрофического опыта? Пока беспросветно. Чем дольше так, как сейчас, тем больше риск еще большей катастрофы — вплоть до потери государственности. И дело даже уже не в Порошенко, а в том, что общество на Украине и все, кто имеет хоть какой-то ресурс, моральный, материальный или силовой, столь раздроблены и столь распылены, столь эгоистичны или столь неспособны объединиться на здоровых основах. Может, к еще одному эмоциональному порыву ко всему хорошему и готовы, но если кто-то из него отольет еще один Майдан, закончится он тем же, что и первые два, — пшиком.

Оппозиция? Есть, точнее был так называемый Оппозиционный блок. Но вот – расколот. Был общий кандидат на предстоящих президентских выборах — Юрий Бойко.

Юрий Бойко — экс-вице-премьер правительства Украины, бывший министр топлива и энергетики, ранее — глава "Нафтогаза Украины". На парламентских выборах 2014 года возглавил Оппозиционный блок и провел его в Верховную раду.

Во вторник этот Оппозиционный блок в результате интриг крупнейшего олигарха Украины Рината Ахметова (якобы тоже оппозиционного, но все же и вашим, и нашим) исключает Юрия Бойко из своих рядов. За то, что Бойко пошел на объединительное соглашение с партией Вадима Рабиновича "За жизнь", где политсовет возглавляет Виктор Медведчук.

Идею нового союза точно суммировал "Коммерсант": "Свое стремление к объединению Юрий Бойко и Вадим Рабинович называли очень плохой новостью для действующей власти. "Мы — вместе, чтобы победить "партию войны и воровства" и вернуть миллионам наших граждан мирную, единую и успешную страну, где людям будет обеспечен достойный уровень жизни", — указывали политики в совместном заявлении. Они также обещают избирателям сделать Украину "внеблоковым государством по типу Швейцарии", которое будет "мирно жить со всеми соседями".

Исключение Юрия Бойко и его заместителя Сергея Левочкина из Оппозиционного блока — уже хорошая новость для Порошенко. Усилиями Рината Ахметова произведен своего рода рейдерский захват Оппозиционного блока. В лучших традициях рейдерства во главе посажен свой "директор" Вадим Новинский и его команда: Евгений Мураев, Михаил Добкин, Борис Колесников, Александр Вилкул. А настоящие лидеры изгнаны с пафосной формулировкой "за предательство интересов избирателей".

Понятно, что любой раскол в политической силе действует против нее: размывает электорат и переключает силы на внутреннюю грызню.

Так или иначе, а Юрий Бойко сейчас возглавляет вновь созданную "Оппозиционную платформу — За жизнь". И, судя по опросам, это объединение до последнего момента давало Бойко не самые плохие стартовые перспективы. Вот исследование социологического центра "София", отражающее предпочтения избирателей еще до того, как раскол в оппозиции был осознан. Цифры получены на основании личных собеседований с глазу на глаз по месту жительства с выборкой из более 1200 респондентов — с 18 по 22 ноября. Погрешность — 3%.

Если бы президентские выборы проходили сегодня, то Юрий Бойко — во втором туре. И с небольшим отрывом. Если бы выборы в Верховную раду, то "Оппозиционная платформа — За жизнь" тоже на втором месте.

До выборов президента Украины — чуть более четырех месяцев.

Впрочем, расклад может измениться быстро. Украинское общество очень раздроблено и как результат — нестабильно. Ведь нет общих представлений о патриотизме и общих представлений о благе страны. При этом даже не выработан общий стиль общения — один орет и лезет драться, другой интригует, третий стремится использовать тех и других.

А существует ли общее? Да, есть.

Первое. Задекларированная любовь к Украине. Но у одних — это тихая жалость к стране, у других — разрушительная экзальтация. Трудносовместимо.

Второе. Общая некомпетентность. Некомпетентность в постановке целей и некомпетентность представлений о путях продвижения вперед. Набор упрощений — будь то сказка о добром Западе, злой России или всепобеждающем украинстве как о некоем методе.

Третье. Коллективное чувство, ощущение временности происходящего. Все словно на короткой дистанции, на которой нужно что-то быстро успеть — урвать, прокричать, отсидеться, покуражиться, пожить, сообразить. Жалко детей.

Все вместе — низкий уровень политической культуры. В парламенте норма – драки и, как сейчас выясняется, пьяные.

 

Текст: "Вести недели"

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