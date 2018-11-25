Киев устроил провокацию в российских территориальных водах для западного зрителя

За провокацией военных кораблей Украины, вошедших в территориальные воды России в Черном море, стоят "западные хозяева киевского режима", убежден глава Крыма Сергей Аксенов.

Как написал он в своем Facebook, в последние месяцы ряд европейских и американских политиков высказывал озабоченность ситуацией в Азовском море. "Украина, как страна, лишенная суверенитета и находящаяся под внешним управлением, является инструментом для нагнетания международной напряженности", — заявил Аксенов.

Глава же международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что провокация украинских военных в Керченском проливе нацелена на то, чтобы вынудить Россию ее пресечь. После этого российскую реакцию попытаются выдать за агрессию, написал Косачев также в Facebook.

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, действия ВМС Украины в Черном море разыгрываются для западного зрителя, чтобы представить РФ в негативном свете, отмечает РИА Новости.

"Все это печальным образом походит на известную басню Крылова: "Ай, Моська, знать, она сильна, что лает на слона", — цитирует слова Железняка его пресс-служба,

Три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву в воскресенье пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Как сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ, провокационные действия трех судов ВМС Украины продолжаются несколько часов, ФСБ принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации.