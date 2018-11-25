Голодающим сотрудникам "Севера" пообещали выплатить зарплату

Министерство труда Республике Коми попросило работников строительной компании "Север" прекратить голодовку, пообещав им выплату долга по зарплате в начале следующей недели. 52 сотрудника "Севера" отказались от приема пищи 21 ноября и объявили о своей протестной акции в социальных сетях, пишет ТАСС.

"Задолженность перед работниками должна быть погашена в понедельник-вторник", — сообщили агентству в министерстве.

Как сообщили чиновники, проведенная проверка деятельности компании выявила долг перед рабочими по заработной плате за сентябрь-ноябрь 2018 года в более чем 4 миллиона рублей. В межведомственную комиссию по урегулированию ситуации вошли сотрудники надзорных органов, представители власти, работодателя и рабочих. 17 вахтовиков компании "Север" обратились в прокуратуру.

По данным министра труда Республики Коми Илья Семяшкин, ООО "Строительная компания Север" получила 10 миллионов рублей на погашение долгов по зарплате от заказчика работ — компании "Стройгазконсалтинг".