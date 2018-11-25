Путин на груди: украинского танцовщика Полунина прокляли и обвинили в предательстве

На Украине разгорелся очередной скандал вокруг танцовщика Сергея Полунина. Страсти еще не улеглись после его публикации в сети, в которой была выражена симпатия российскому президенту. И вот в Instagram новая публикация — фото, на котором у Полунина татуировка с изображением Владимира Путина.

"Очень жаль, что вы предали свою страну…", "Мой уважение к тебе близится к нулю", "Украинский народ проклинает вас" — несколько тысяч подобных комментариев собрал пост танцовщика балета Сергея Полунина, в котором он показывает свою татуировку — портрет Владимира Путина на груди.

Симпатию к Путину Сергей Полунин выражает не в первый раз, чем немало злит украинские СМИ. После выступления танцовщика на фестивале в Севастополе от него публично открестились многие украинские деятели, а фотография российского лидера, которую Полунин опубликовал в день своего рождения, спровоцировала настоящую травлю артиста в соцсетях.

На теле гениального танцовщика балета — почти два десятка татуировок. В интервью Полунин не раз признавался: каждая значит для него нечто особенное. А сами рисунки — отражение его самого.

"Татуировки для меня — это свобода. Когда я был в России, я сделал российский символ. И так как я из Украины, я набил украинский символ", — говорит Полунин в ролике, опубликованном в YouTube.

Но восхищаются Полуниным, конечно, не из-за образа. Таланту танцовщика рукоплескали все мировые столицы. Придя в балет, он сначала стал самой молодой мировой звездой, а потом и вовсе изменил восприятие этого вида искусства в его классическом понимании. Клип Полунина, снятый фотографом и кинорежиссером Дэвидом Лашапелем, набрал в интернете 25 миллионов просмотров.

Родился Сергей в Херсоне. Занимался в местной танцевальной студии, а в 9 лет переехал в столицу, где поступил в Киевское хореографическое училище. Но на Украине реализоваться талант не смог — уже в 13 лет Полунин стал учеником Школы Королевского балета в Лондоне. После почти десятилетней карьеры в Англии переехал в Россию. Уже здесь он стал премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета.

Сейчас Сергей Полунин — "свободный художник". Он выступает как приглашенный артист в разных театрах мира. Не так давно контракт с ним заключил Баварский государственный балет. Часто танцовщик бывает и в России: дает мастер-классы, участвует в постановках.

А совсем недавно Полунин запустил флешмоб, в котором рассказал, что посредством искусства хочет объединить Англию, Россию и Украину. Впрочем, украинским пользователям не понравился и этот пост. Видео было записано на фоне Кремля.