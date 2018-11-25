Тренер "Спартака" Кононов: благодаря командному духу сумели победить

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов, дебютировавший в роли наставника красно-белых в матче 15-го тура чемпионата России по футболу с самарскими "Крыльями Советов", рассказал, за счет чего его команде удалось одержать волевую победу над гостями.

"Уступая в счете, мы все равно добились победы благодаря командному духу и командной игре. Это самое главное на данный момент, этого я и ждал сегодня от игроков", — приводит слова Кононова ТАСС.

Также тренер сообщил, что собирается строить свой футбол вокруг тех игроков, которые вышли сегодня на матч с "Крыльями". "Они опытные, лидеры, отдаются на 100% на тренировках и в игре", — отметил специалист.

Напомним, что "Спартак" дома обыграл "Крылья Советов" со счетом 3:1 в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу.