Трамп похвалился, что "уронил" нефть

Американский лидер Дональд Трамп похвалился в "Твиттере", что снижение цен на нефть – это его заслуга.

So great that oil prices are falling (thank you President T). Add that, which is like a big Tax Cut, to our other good Economic news. Inflation down (are you listening Fed)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 ноября 2018 г.

Среди других хороших экономических новостей – значительное урезание налогов, снижение уровня инфляции.

Последнее связано с регулярной критикой политики регулярного повышения базовой процентной ставки, которая губительно влияет на экономический рост страны.

23 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась на 4,2% и составила 59,8 доллара США за баррель. В последней раз цена ниже 60 долларов была в октябре 2017 года.