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Конфликт в Сирии 1 минута назад

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25 ноября 201818:10

Шойгу обсудил с Акаром ситуацию в Идлибе

Министры обороны России Сергей Шойгу и Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре обменялись мнениями по факту атак террористов в буферной зоне в сирийской провинции Идлиб. Как пишет турецкая газета "Дейли сабах", стороны "обсудили недавние провокации, направленные на дискредитацию сочинского соглашения".

Ранее в Сочи президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган договорились не проводить военную операцию в Идлибе.

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