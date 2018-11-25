Шойгу обсудил с Акаром ситуацию в Идлибе

Министры обороны России Сергей Шойгу и Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре обменялись мнениями по факту атак террористов в буферной зоне в сирийской провинции Идлиб. Как пишет турецкая газета "Дейли сабах", стороны "обсудили недавние провокации, направленные на дискредитацию сочинского соглашения".

Ранее в Сочи президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган договорились не проводить военную операцию в Идлибе.