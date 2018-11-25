Ерофеев объяснил, почему его не пустили в Грузию

Российский писатель Виктор Ерофеев, которому ранее запретили въезд в Грузию, привел еще одну причину запрета.

Накануне сообщалось, что Ерофеева не пустили на территорию Грузии пограничники. "Причин они не объяснили", — рассказал прессе Ерофеев. В заявлении грузинского МВД о причинах отказа Ерофееву во въезде говорилось довольно расплывчатыми фразами: "Отказано в прохождении на грузинскую территорию на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства".

Писатель предположил, что причина отказа в разрешении во въезде — недавнее посещение Абхазии, которую Грузия считает "оккупированной территорией". Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Позднее Ерофеев привел еще одну причину, по которой он внесен в "черные списки". Это его участие в фестивале "Свидание с Россией — кинороман".

"Не исключаю, что они восприняли этот фестиваль как российский, пропагандистский", — считает Ерофеев. Ранее на этот фестиваль не пустили трех российских кинематографистов, включая худрука "Ералаша" Бориса Грачевского.

Такое отношение Ерофееву удивительно, тем более, что накануне в грузинском переводе была выпущена автобиография писателя "Хороший Сталин". Литератор не винит Грузию, признается в любви к этой стране и надеется на поиск "какого-то решения" вместе с грузинскими друзьями.