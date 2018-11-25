Прага хочет сократить число российских дипломатов их автопарк

Внешнеполитическое чешское ведомство ведет переговоры с российскими коллегами.

Глава МИД Томаш Петршичек заявил о намерении сократить количество российских дипломатов и используемых ими машин.

Петршичек добавил, что неизвестно, для чего эти машины используются, намекая, что спецслужбы России и Китая якобы постоянно усиливают свою активность на территории республики.

Политик указал на размеры страны при желании сократить недипломатический персонал и подчеркнул, что не хотел бы, чтобы это парализовало работу чешского посольства в Москве, передает ТАСС

Ранее 37-летний Петршичек заявил об опасности РФ для Чехии и других стран ЕС в интервью республиканскому радио. Евродепутат от Чехии Яромир Когличек прокомментировал это заявление. Когличек уверен, что Петршичек еще не сформировал собственные убеждения и "с точностью до деталей повторяет то, что ему было сказано другими". И добавил, что министр — еще молодой парень, поэтому говорит глупости.