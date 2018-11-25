Медики не смогли спасти девочку, упавшую с девятого этажа в Северодвинске

Восьмилетняя девочка выпала из окна своей комнаты в квартире на девятом этаже дома в городе Северодвинск Архангельской области. Ребенок скончался в машине скорой помощи, которая везла ее в больницу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СКР по регион, ЧП случилось в субботу, 24 ноября. Днем девочка осталась дома одна и, по не установленным пока причинам, выпала из окна.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Следователи предполагают, что имело место доведение девочки до самоубийства. Все обстоятельства происшедшего выясняются, назначены судебно-медицинская и иные необходимые экспертизы.