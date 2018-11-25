В Латвии задержан еще один русскоязычный журналист

В Латвии полиция безопасности задержала поэта и журналиста Дмитрия Сумарокова, вместе с ним задержан редактор Юрий Алексеев. О случившемся сообщила в "Фейсбуке" журналистка Екатерина Викулина.

Рижских друзей она призывает помочь журналисту, у которого, по ее словам, больное сердце. Задержание Сумарокова она называет наступлением на свободу слова, характеризующим "страну, в которой мы живем".

"Потом надо решать, как выразить свой протест, чтобы такое никогда не повторялось", — пишет она.

Сообщается, что местного русскоязычного журналиста и представителя правозащитного движения "Конгресс неграждан" Юрия Алексеева полиция безопасности Латвии задержала 23 ноября. Также спецслужбы провели обыск у него дома, передает ТАСС.

По словам адвоката Алексеева Иммы Янсоне, ее подзащитный решением суда был отпущен на свободу. Однако он остается в статусе лица, в отношении которого возбужден уголовный процесс. Задействованы сразу две статьи уголовного закона: деятельность, направленная против Латвии, и помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии.