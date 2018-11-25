"Формула-1". Хэмилтон выиграл заключительную гонку сезона в Абу-Даби

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Абу-Даби, которая завершала очередной сезон в "Формуле-1". На втором месте расположился немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель. Замкнул тройку лучших голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Россиянин Сергей Сироткин, проводивший свою последнюю гонку за Williams, занял 15-е место. Его партнер по британской команде канадец Лэнс Стронг оказался 13-м.

Напомним, что чемпионом мира еще за два этапа до финиша "Формулы-1" стал Хэмилтон. В Кубке конструкторов также досрочно победила команда Mercedes.