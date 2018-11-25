"Краснодар" всухую переиграл тульский "Арсенал" в матче РПЛ

Футболисты "Краснодара" на своем поле одержали уверенную победу над тульским "Арсеналом" со счетом 3:0 в чемпионате России по футболу. Краснодарский клуб с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

В составе победителей отличились Вандерсон, Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов. Вратарь хозяев поля Матвей Сафонов не позволил сопернику забить ни одного мяча в свои ворота.

"Краснодар" после 15 матчей набрал 29 очков и занимает второе место в российском чемпионате. "Арсенал" лишь 11-й. В его копилке 17 баллов после 15 встреч.