Кудрин предупредил о рисках роста цен на бензин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" предупредил о возможном росте цен в 2019 году. Как считает Кудрин, к подорожанию может привести повышение топливных акцизов.

"Нужно очень аккуратно вести себя с акцизами на бензин", — сказал Кудрин.

По мнению Кудрина, 20 лет рыночной экономики в России показали возможность формирования стабильных цен на бензин только рыночными методами, без государственного регулирования.

"Не стоит эту сферу зарегулировать, но, конечно, нужно поддерживать и конкуренцию в сфере компаний нефтепереработки", - отметил глава Счетной палаты.

До конца марта 2019 года правительство и нефтяные компании договорись сдерживать оптовые цены на топливо на уровне июня 2018 года.