Реанимация и ИВЛ: певица, получившая пулю в живот, в тяжелом состоянии

Дагестанская певица Машидат Шамхалова, которой накануне вечером выстрелили в живот возле ее дома в центре Махачкалы, находится в реанимации в тяжелом состоянии. По сообщению представителя Минздрава республики, певицу прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, передает РИА Новости.

Сообщалось, что 37-летняя Шамхалова, выступающая под псевдонимом Машидат Омарова, получила огнестрельное ранение в живот возле своего дома на улице Магомеда Ярагского в Махачкале. Ее состояние несколько часов назад оценивалось как стабильное.

Вызов в полицию с сообщением об огнестрельном ранении поступил в 23:00. Пуля попала в брюшную полость певицы, работающей в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы. По факту нападения на Машидат Шамхалову возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Информации о подозреваемом в нападении пока нет, а информация в соцсетях о том, что в нападении на артистку подозревают ее бывшего мужа, экс-депутата Народного Собрания Дагестана, "не соответствует действительности", сообщили ТАСС в республиканском МВД.