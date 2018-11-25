Генерал-десантник Авив Кохави возглавит Генштаб Израиля

Начальником Генштаба Израиля назначили генерала-десантника Авива Кохави.

До этого 4 года Генштабом руководил Гади Айзенкота.

Кохави 54 года. Он сражался в Ливане на палестинских территориях, возглавлял военную разведку Аман, с 2017 года был заместителем начальника Генштаба, передает РИА Новости.