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25 ноября 201818:44

Генерал-десантник Авив Кохави возглавит Генштаб Израиля

Global Look Press

Начальником Генштаба Израиля назначили генерала-десантника Авива Кохави.

До этого 4 года Генштабом руководил Гади Айзенкота.

Кохави 54 года. Он сражался в Ливане на палестинских территориях, возглавлял военную разведку Аман, с 2017 года был заместителем начальника Генштаба, передает РИА Новости.

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