Инну Вишневскую похоронят рядом с мужем

Выдающегося российского театрального критика Инну Вишневскую, которая скончалась 23 ноября на 94-м году жизни, похоронят на Востряковском кладбище в Москве, рядом с мужем 26 ноября.

Как сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский, церемония прощания с Вишневской пройдет в морге на улице Россолимо, затем на Николо-Архангельском кладбище пройдет кремация, а позже прах будет захоронен на Востряковском кладбище.

Инна Вишневская родилась в 1925 году, она одна из старейших представителей своего цеха, выдающийся театральный критик, доктор наук, профессор, известный лектор и публицист. С 1978 по 2012 годы преподавала в ГИТИСе. Вишневская скончалась после продолжительной болезни, пишет РИА Новости.