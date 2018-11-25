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Brexit 31 минута назад
Скала преткновения: Гибралтар по-прежнему злит испанцев
Автор: Дмитрий Киселев
25 ноября на внеочередном саммите 27 остающихся в ЕС стран одобрили рамочное соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза и одобрили политическую Декларацию о будущих отношениях Лондона и Брюсселя. Соглашение, скорее, в пользу Великобритании, нежели Евросоюза, поскольку вся Великобритания даже после Brexit остается в зоне свободной торговли.
Впрочем, многие оставшиеся острые вопросы отложены на потом. Один из них — статус небольшого полуострова на юге Испании в проливе между Средиземным морем и Атлантическим океаном. Сейчас это заморская территория Великобритании, но Испания с этим не согласна, несколько раз пыталась вернуть Гибралтар, но пока неудачно.
Испания грозилась даже заветировать соглашение по Brexit, если ее претензии на Гибралтар не будут приняты. Но все хотя бы на время рассосалось. Договорились проблему вынести за скобки, провести прямые переговоры Мадрид-Лондон при гарантиях ЕС.
На Гибралтаре напряжение разлито прямо в воздухе и, похоже, захватило даже местных обезьян — макак с местным названием маготы.
Автор: Ася Емельянова
Самый лучший вид на Гибралтар открывается с мыса Европы, если встать спиной к Африке. Слева Испания, справа Испания и 6,5 квадратного километра английской земли посреди Коста-дель-Соль. И этот крохотный кусок заморской территории Британии едва не сорвал сделку по Brexit.
Остаться в Евросоюзе и при этом под покровительством Британии — вот чего хочет Гибралтар, Ситуация предельно ясная и тупиковая, потому что Испания — вот она, рукой подать, даже телескоп не нужен. 300 лет Мадрид пытается вернуть себе Гибралтар и такую возможность — Brexit – упускать не собирается.
Здесь все английское: красные почтовые ящики с британской короной, красные телефонные будки — лучшее место для фотографии на память. Номера на машинах британские: GBZ — зона Великой Британии. Официальный язык английский. И даже туристы здесь в основном английские — 1500 миль от Лондона, а они как дома, приезжают сфотографироваться с маготами на вершины Гибралтарской скалы, поклониться адмиралу Нельсону, погибшему в историческом и победном для Великобритании Трафальгарском сражении.
Почему Британии так дорог этот зуб, становится понятно на высоте 426 метров. Здесь все на расстоянии пушечного выстрела. Европа, Средиземное море, пролив. До Африки — 24 километра. Первыми Гибралтар оценили римляне, устаревали здесь стоянки кораблей. После падения империи скала перешла под власть готов, семь веков Гибралтар принадлежал маврам, три века испанцам.
С 1713 года и по сегодняшний день это английская территория. Когда англичане пробили тоннели и укрепили пушками слепые точки перешейка, эта скала стала неприступной. Километры фортификационных укреплений помогли британцам в Первую и Вторую мировую: в 1942 году здесь был штаб союзников, отсюда Эйзенхауэр управлял операцией в Африке.
Что такое Гибралтар, очень хорошо и коротко у Оливера Кромвеля: "Он нужен для выгоды нашей торговли и чтобы злить испанцев". Кромвель написал это в 1655 году, ничего не изменилось за три с половиной века. Гибралтар — зона беспошлинной торговли, судоходства, а испанцы по-прежнему злятся.
Как написал на этой неделе El Pais, испанское правительство пришло в ярость, ознакомившись с 585-старничным проектом договора по Brexit. В статье 184, посвященной Гибралтару, не было четкого указания на то, что переговоры о принадлежности скалы будут продолжены после официального выхода Британии из ЕС. Испания никогда не отказывалась от претензий на Гибралтар и потому пригрозила использовать право вето на голосовании в Брюсселе.
С Мадридом Лондону все-таки придется договариваться. Каждое утро эту границу пересекает 12 тысяч испанцев, которые приезжают на работу в Гибралтар. Пока им достаточно европейского паспорта, а если завтра вернутся визы?
Эти практические вопросы нужно улаживать, не забывая определиться с главным: чьи все-таки это владения? Перед переговорами в Брюсселе главный министр Гибралтара от имени всего населения — 30 тысяч человек — заявил, что Великобритания сохранит контроль над полуостровом, эта земля должна остаться английской. Именно потому, наверное, на Гибралтаре так внимательно следят за колонией маготов — их подкармливают, пересчитывают, ведут регулярную перепись, ведь, по преданию, пока обезьяны живут на горе, Гибралтар будет британским. Защищать эту гору здесь готовы любыми — даже агрессивными – способами.
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