Выгорело 620 квадратных километров: пожар в Калифорнии локализован

Калифорнийское управление лесного хозяйства и пожарной охраны в воскресенье отчиталось о локализации природного пожара на севере штата. При пожаре "Кэмп", признанном самым разрушительным в современной истории Калифорнии, погибли не менее 85 человек. Огненный шторм уничтожил 14 тысяч домов, пишет ТАСС.

Огонь возник 8 ноября в округе Бьютт и на сегодняшний день уничтожил около 620 квадратных километров.

Крупный пожар близ Малибу на юге Калифорнии пожарные локализовали ранее. По предварительным данным, в огне погибли не менее трех жителей.

Президент США Дональд Трамп приказал помочь Калифорнии средствами из федерального бюджета. В ряде округов Калифорнии ранее был введен режим чрезвычайной ситуации.