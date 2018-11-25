"Роскосмос" поставил рекорд по масштабам финнарушений

О том, что ГК "Роскосмос" бьет рекорды по финансовым нарушениям, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" на телеканале "Россия-1".

Кудрин упомянул о нерациональных тратах, неправильном проведении закупок, завышениях цены. В целом, своровано много миллиардов, подытожил политик.

В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" пообещали сделать выводы и провести "организационные действия".

Ранее в отчете Счетной палаты сообщалось, что у корпорации насчитали 151 нарушение на 785,5 миллиарда рублей.