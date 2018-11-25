КХЛ. "Барыс" опять не смог победить "Локомотив" в гостях

Матчем между ярославским "Локомотивом" и астанинским "Барысом" продолжился игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Клуб из Казахстана ни разу не побеждал у "железнодорожников" в Ярославле. Не стала исключением и данная встреча.

До этого матча "Барыс" восемь раз уступал "Локомотиву" на его площадке. Теперь таких поражений стало девять. Команда Дмитрия Квартального обыграла гостей со счетом 5:3, уступая по ходу встречи.

В составе победителей дубль оформил Егор Аверин. Еще по шайбе забросили Данил Юртайкин, Павел Красовский и Денис Алексеев. У проигравших отличились Валерий Орехов, Кирилл Панюков и Мэттью Фрэттин.

"Локомотив" занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ (43 очка, 32 игры). "Барыс" идет пятым на Востоке, имея в активе 42 балла после 30 матчей.