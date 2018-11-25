Попытка морского господства: украинская провокация в российских водах провалилась

Депутат Государственной Думы России от Севастополя Дмитрий Белик назвал "попыткой господства в Азовском море" незаконный вход трех кораблей ВМС Украины в закрытую российскую акваторию. Белик выказал уверенность в том, что российские пограничники и корабли Черноморского флота сорвут план Украины по дестабилизации обстановки в регионе.

"Это внутренние воды между нашими двумя государствами, и доминирующая роль Украины здесь исключена", — сказал Белик в интервью РИА Новости.

Белик отметил, что вызывающее поведение украинских кораблей не нашло осуждения на Западе.

"Значит, мы, как и раньше, надеемся только на собственные силы", — заявил депутат.

Как считает глава Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев, украинские военные моряки могут затопить собственные корабли в Керченском проливе, выполняя приказ президента Украины Петра Порошенко.

"Украинская власть нагнетает агрессию в Азовско-Черноморском регионе, все, что они делают на сухопутье, не имеет резонанса, поэтому они переключились на море", - сказал Ненашев.

По данным Ненашева, российские пограничники ожидали усиления провокаций и подготовились к ним.

"Готовы все необходимые ресурсы, чтобы образумить украинских деятелей и потом спросить с них за участие в провокации", - сказал Ненашев.

В воскресенье три корабля ВМС Украины в нарушение Конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу и несколько часов двигаются в экономической зоне России. Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель, обшивка и леерное ограждение украинского корабля. Керченский пролив закрыт для прохода судов танкером, вставшим поперек фарватера.