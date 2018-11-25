Необычный ассортимент: в польских магазинах нашли 170 килограммов кокаина

Почти 200 килограммов наркотиков распространили наркоторговцы по магазинам Польши в коробках с эквадорскими бананами, сообщает радиостанция RMF FM.

В трех воеводствах (областях Польши) в магазинах одной торговой сети были найдены 170 килограммовых пакетов с кокаином. Полицейскими начата проверка в магазинах этой торговой сети по всей стране. Возбуждено уголовное дело, начато расследование.

В мае этого года при аналогичных обстоятельствах в магазинах были обнаружены 70 килограммов наркотиков. Ввоз крупнейшей за всю историю партии кокаина польским полицейским удалось предотвратить в 2006 году. 1,5 тонны наркотика, расфасованного в 50-килограммовые мешки, находились в Швеции на одном из судов, направлявшихся в Польшу. После того, как судно прибыло в польский порт Щецин, полиции удалось арестовать двух поляков и гражданина одного из государств Южной Америки, намеревавшихся получить этот груз. Общая стоимость кокаина составила бы около 300 миллионов злотых.