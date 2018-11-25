Театр "Глобус" попросил прояснить ситуацию со своим директором

Коллектив новосибирского молодежного театра "Глобус" не согласен с решением местных властей уволить директора театра Елену Алябьеву.

Как сообщается на официальном сайте театра, об увольнении директора Алябьевой было объявлено на общем собрании коллектива на этой неделе. Такое решение было принято областным министерством культуры, при этом представители ведомства отказались от каких-либо официальных заявлений на этот счет. Сообщили лишь о том, что Алабьеву заменит некто Старков.

Члены труппы театра с этим категорически не согласны. Они просят объяснить причины такого решения и отмечают, что оно "ставит под угрозу развитие культуры города и области". Кроме того, коллектив сомневается "в правомерности назначения на этот пост человека, не имеющего отношения к сфере культуры".

Со своей стороны представитель Минкультуры Новосибирской области заявил в этой связи, что Алябьева не уволена, она продолжает исполнять обязанности директора театра, а сейчас она находится на больничном, пишет РИА Новости.

Академический молодежный театр "Глобус" — один из старейших театров Новосибирска. Елена Алябьева руководит театром с 2014 года. О человеке по имени Виктор Старков известно, что он был депутатом Законодательного собрания Новосибирской области от ЛДПР, а в 2009 году участвовал в выборах мэра Новосибирска от ЛДПР.