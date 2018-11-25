Из-за украинской морской провокации Россия подняла в воздух Ка-52 и Су-25

Украинская попытка морского господства провалилась, район Керченского пролива патрулируют российские штурмовики Су-25, передает РИА Новости. РГ, в свою очередь, отмечает, что там также замечены ударные вертолеты Ка-52.

В воскресенье три украинских корабля вторглись в территориальные воды РФ, позже еще два отправились к ним на подкрепление. Провокация была пресечена ФСБ РФ, из-за случившегося Керченский пролив пришлось закрыть для гражданских судов.

Глава Крыма Сергей Аксенов и другие российские политики считают, что лишенный суверенитета Киев действовал по указке Запада и для западного же зрителя. Кроме того, есть мнение, что украинский президент пошел на такой шаг ради повышения собственного рейтинга на предстоящих выборах главы государства.

Комментируя случившееся, спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов успокоил жителей полуострова, что их безопасности ничто не угрожает.

В Киеве же во всем традиционно винят Москву. Украинская сторона заявила, что якобы предупредила российскую о проходе военных кораблей, добавив, что один из них подвергся тарану и получил повреждения. Таран, действительно, имел место, но лишь после того, как судна ВМС Украины отказались покинуть российскую территорию.

Ситуация в Азовском море обострилась в начале года, когда Киев начал фактически пиратские захваты судов. В марте Украиной был задержан траулер "Норд" с российским экипажем, а в августе – танкер "Механик Погодин". Москва считает произошедшее "морским терроризмом", а Киев – ответом на "жесткую политику осмотра судов". При этом украинский МИД признал, что действия ФСБ РФ законны.