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25 ноября 201823:00 Алексей Петров

Ходорковский провел в Праге открытую дискуссию в закрытом режиме

В конце недели экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский собрал в Праге конференцию под угловатым названием "Россия вместо Путина". Собравшихся ранее судимый Ходорковский поощрял изливать свои обиды. С одной стороны, территория конференции была объявлена "пространством неподцензурного разговора", а с другой – доступ СМИ резко ограничили. Все в режиме строгой конспирации: ни онлайн-трансляции, ни публикаций текстов выступлений в дискуссии. Хотя вроде планировали будущее России. Планы, знать, не для всех.

То, что Прага в эти стала центром российской либеральной мысли, жители города, похоже, даже и предположить не могли. Отель, где собрались представители российской оппозиции, находится недалеко от исторического центра Праги. Рядом магазины, фастфуд, трамвайная остановка. Вообще о проведении форума мало что напоминает, по крайней мере, внешне.

И только при входе непосредственно в холл отеля – маленькая табличка, приглашающая то ли на форум, то ли в первую очередь на чашку кофе. Здесь многим рады, но точно не съемочной группе ВГТРК: официальный отказ в аккредитации. Микрофон телеканала "Россия 1" вызывает нервную реакцию.

Съезжаются гости, правозащитник Валерий Борщев торопится на конференцию. Внутри оживление.

Конференция "Россия вместо Путина", если верить интернет-сайту, – это пространство для неподцензурного разговора политиков, общественных деятелей и экспертов. Начинается неподцензурный разговор у кого-то с чашки кофе, многие уже с бокалами в руках. Инициатор встречи — Михаил Ходорковский — диалога с прессой избегает.

Открытая дискуссия проходит в закрытом режиме. Точная численность участников неизвестна. На сайте указано, что более ста, но на столе перед началом форума много невостребованных бейджей.

Вопросы заявлены разные: российское присутствие в Европе — где зло и где польза? Есть ли идеология у путинской России? Почему факты бессильны против пропаганды? Или, например, каковы пределы взаимодействия с российскими тюремщиками для спасения заключенных?

Но о чем говорили и к каким выводам пришли, непонятно: никаких трансляций на официальном сайте, никаких заявлений и пресс-релизов, как это обычно бывает. Разве что вступительное слово на страничке самого Ходорковского в FAcebook. Узнать детали от участников конференции не удается. Хамство осталось неизменным фирменным стилем.

Тем временем Михаил Ходорковский стремительно выходит из зала. В этот момент его охрана оттесняет нашего оператора, а позднее уже администрация отеля указывает нам на выход, потому что организаторы намерены вызвать полицию.

На дискуссию о будущем России в Праге отведены три дня. Но, кажется, все ответы здесь известны заранее.

Текст: "Вести недели"

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