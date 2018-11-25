Торговая война на Балканах: Косово обостряет, Сербия призывает к миру
На Балканах вновь резкое обострение. 20 ноября правительство полупризнанной республики Косово ввело таможенную пошлину в размере 100 процентов на всю продукцию из Сербии. Это уже настоящая торговая война. Параллельно косовары продолжают выживать сербов с мест, где они жили веками. Президент Сербии Александр Вучич уже заявил, что в Косове идет "мощнейшая этническая чистка сербов".
Машина с сербского молокозавода в Косово обычно приходит утром. Ее не было уже три дня, и завтра тоже не будет. Запасы сербских продуктов в магазинах Косова тают стремительно. В столовой местного университета осталось от силы на неделю, здесь учатся 10 тысяч сербских студентов. Кормили их всегда, конечно же, бесплатно.
"Если ситуация не поменяется, придется закрыть студенческий центр. Это удар по университету. Мы даже готовимся к оттоку учащихся", — говорит Йово Попович, директор студенческого центра Сербского университета в Митровице.
Торговая война против сербов — это странная месть косовских властей. Косово не приняли в Интерпол, и через час непризнанная республика взвинтила пошлины на ввоз товаров из Сербии, Боснии и Герцеговины. С 10 до 100 процентов, то есть в десять раз.
"Сербия угрожает нашей стабильности, нашей безопасности. Это наш обдуманный шаг. Это мера для защиты нашей стабильности, наших интересов", — заявил премьер-министр Косова Рамуш Харадинай. И теперь сербы, проживающие в Косове, оказались в торговой блокаде.
На границе Сербии и Косова — десятки грузовиков, ни одному не дадут проехать, развернут. После того, как косовские власти ввели новые таможенные пошлины, требуют новую маркировку товаров. Ничего подобного здесь ни у кого нет.
Исмет, водитель фуры, стоит в очереди на таможню уже несколько часов. "В декларации должно быть написано, что мы везем груз в "Республику Косово". Но это ведь будет означать, что мы ее признали", — говорит он.
В этом — суть политического ультиматума Приштины. Или Сербия признает независимость Косова, или косовские сербы будут голодать и выживать. Стопроцентные пошлины лишают их самого необходимого: продуктов, газет, лекарств, даже медицинского кислорода.
Наиболее уязвимыми сейчас являются маленькие сербские анклавы на территории Косова. Православная церковь, внизу магазин и всё. Вокруг только косоварские села, до сербской границы — почти 100 километров. Торговая война, объявленная Приштиной сербам, больнее всего ударит по людям, живущим здесь.
"Спасибо косовскому премьеру Харадинаю. Моя жена не сможет купить хлеб и будет сама печь домашние пироги. А если серьезно, они выдавливают нас из Косова.", — говорит Станимир Жаркович, житель сербского анклава Грачаница.
Через 20 лет после жестокого этнорелигиозного конфликта между сербами и косовскими албанцами здесь снова говорят об этнических чистках. Не оружием, а торговой блокадой. "Наши люди очень напуганы. Мы устали от бесконечного давления на сербскую общину, а сейчас мы видим обострение. На нас давят, давят, опять ставят на грань выживания", — говорит Серджан Попович, глава муниципалитета Грачаница.
В Косове ожидали, что сербские власти втянутся в конфликт, но президент Сербии Александр Вучич отказался зеркально повышать пошлины. Обратился за помощью. Просит у России, Китая, Евросоюза. Москва оценила действия косоваров как этническую чистку экономическими методами. Глава евродипломатии Федерика Могерини призвала Косово немедленно аннулировать пошлины и получила отказ.
"Понятно, что власти Косова потеряли голову. Они хотят добиться признания независимости силой. Но нам ради всех нас, ради Сербии нужно сохранять мир", — подчеркнул Александр Вучич.
А Приштина идет на обострение. Со стрельбой арестованы четверо сербов — по давнему уголовному делу, но именно сейчас. Белград считает, что это очередной психологический прессинг.
И вот уже миротворческий контингент ООН патрулирует сербско-косоварскую Митровицу по усиленному графику, вплоть до вертолетов над городом. Внешнее спокойствие, а за ним — обратный отсчет. Через три дня Косово готовится объявить о создании собственной армии вопреки резолюции ООН. А Сербия обдумывает ответные меры на границе.
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