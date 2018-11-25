Как хранить деньги: совет от Алексея Кудрина

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин настоятельно порекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях, если сумма накоплений до 2 миллионов.

Потому что будут какие-то покупки, и менять деньги может оказаться невыгодным.

Если накопленная сумма превышает 2 миллиона рублей, целесообразно разделить ее на три части, две из них перевести в доллары и евро. Это страхует от колебаний курса, к тому же евро сейчас – более стабильная валюта, сообщил он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1"​​​.