"Зенит" обыграл "Ростов" и упрочил лидерство в чемпионате России

В воскресенье, 25 ноября, матчем в Санкт-Петербурге между местным "Зенитом" и футбольным клубом "Ростов" завершилась программа 15-го тура Российской премьер-лиги. Победу со счетом 2:0 одержали хозяева.

В составе "сине-бело-голубых" мячи забили Себастьян Дриусси (12-я) и Александр Ерохин (63-я). На 81-й минуте матча с поля был удален полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев, получивший вторую желтую карточку.

"Зенит" набрал 34 очка и на пять баллов оторвался от "Краснодара" в турнирной таблице чемпионата. Ростов" находится на пятом месте, в активе команды 23 очка.