Раскольник Варфоломей сообщил о появлении "нового источника благодати"

Константинопольский патриарх Варфоломей, который находится в Румынии, в воскресенье принял участие в освящении кафедрального собора "Спасение нации" в Бухаресте.

В своей речи он заявил, что благодаря освящению кафедрального собора место, где он построен — Холм Арсенала — "превратился в холм мира и святости, в холм благодати и благословения не только для Бухареста, но и для всей Румынии".

Румынскому патриарху Даниилу, иерархам, клирикам и другим служителям церкви Варфоломей пожелал "долгих дней жизни, телесного и душевного здоровья", передает РИА Новости.

В церемонии освящения кафедрального собора в Бухаресте приняли участие около 30 тысяч жителей столицы и более двух тысяч гостей.

Между тем Русская православная церковь считает Константинопольского патриарху Варфоломея раскольником. Как пояснил 20 октября глава Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион, действия Варфоломея по церковным канонам считаются расколом, поэтому "для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником".

15 октября Московский патриархат полностью разорвал отношения с Константинополем.