"Бенефис" отменили из-за проблем со здоровьем Этуша

В театре имени Вахтангова спектакль "Бенефис" заменили на творческий вечер Евгения Князева и Ольги Тумайкиной

Причина – болезнь Владимира Этуша. Ему уже 96, это серьезный возраст, сообщил директор театра Кирилл Крок, который собирается навестить заболевшего артиста.

Владимир Этуш — советский и российский актер театра и кино, театральный педагог, участник Великой Отечественной войны. Снялся более чем в сорока фильмах, самые известные — "Кавказская пленница", "12 стульев", передает ТАСС.