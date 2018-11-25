Землетрясение в Иране: пострадали 70 человек

На западе Ирана произошло землетрясение. Стихийное бедствие произошло в провинции Керманшах, магнитуда – 6,3,очаг землетрясения залегал на глубине 46 километров.

Пострадали как минимум 70 человек, передает РИА Новости.

Травмы они получили в результате паники, а не из-за самих толчков.

Информации о погибших не поступало, в район бедствия отправлены спасательные отряды, передает РИА Новости.