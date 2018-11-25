Боевики вновь обстреляли Алеппо

Жилые районы сирийского города Алеппо в воскресенье вечером вновь попали под обстрел боевиков террористических группировок.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник, несколькими снарядами обстреляны районы аз-Захра и улицы Нил. Информации о пострадавших пока нет.

Боевики, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают жилые кварталы города из минометов и самодельными ракетами.

Минобороны России сообщило ранее, что в минувшую субботу, 24 ноября, боевики обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. Пострадали 73 человека, восемь из них остаются под наблюдением врачей, двое находятся в тяжелом состоянии. Сейчас на местах обстрела работают российские военные химики.