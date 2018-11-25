25 ноября 201822:16
Тбилиси протестует против партии Саакашвили
В Тбилиси прошел многотысячный митинг с требованиями не допустить возвращения к власти в Грузии партии "Единое национальное движение", основанной Михаилом Саакашвили, передает канал "Россия 24".
По подсчетам организаторов, участников было более 98 тысяч. Акцию собрала парламентская партия "Альянс патриотов Грузии". Она продолжалась более часа и транслировалась в эфире нескольких местных телеканалов.
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