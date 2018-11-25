"Авангард" на выезде победил "Слован" в матче КХЛ

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершался в Братиславе, где местный "Слован" принимал омский "Авангард" и потерпел поражение со счетом 1:4.

В составе победителей дубль на счету Дениса Зернова (29-я и 51-я минуты), еще по шайбе забросили Давид Деарне (38-я) и Виктор Стольберг (56-я). У хозяев отличился Андрей Месарош (35-я).

"Авангард" с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Слован" потерпел четвертое поражение подряд и с 22 баллами идет десятым на Западе.