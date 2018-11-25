ЦОС ФСБ России: украинские корабли легли на обратный курс

По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, направлявшиеся из порта Бердянска на Азовском море в сторону Керченского пролива корабли ВМС Украины легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск.

Также в ЦОС ФСБ России сообщили, что есть неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации в черноморской акватории силами ВМС Украины, вскоре эти материалы будут преданы гласности, передает РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в социальной сети Facebook, что власти Киева действуют в Керченском проливе бандитскими методами: сначала провокация, потом силовое давление и обвинение в агрессии, сообщает ТАСС. "Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гопкомпания, как сейчас это делает бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии", — уверена она. — В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись".

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, прямую ответственность за инцидент несет Киев, а за всем этим стоят западные хозяева киевского режима. Кроме того, многие эксперты полагают, что украинские военные корабли незаконно пересекли российскую границу по прямому указу Петра Порошенко: санкционируя подобную провокацию, он таким образом пытается поднять свой предвыборный рейтинг. Но преследуя свои личные цели, по сути в этой ситуации Порошенко подставляет украинских моряков.

Как сообщалось, в воскресенье утром корабли ВМС Украины нарушили государственную границу и вошли в закрытую российскую акваторию. В целях безопасности Керченский пролив был закрыт для прохода гражданских судов, территорию в районе Крымского моста патрулируют российские боевые самолеты и вертолеты, напоминает телеканал "Россия 24".