Украинские корабли-нарушители задержаны

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, нарушившие государственную границу Российской Федерации корабли украинских ВМС "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" задержаны. В ходе операции по задержанию было применено оружие.

Как подчеркнули в ЦОС ФСБ России, украинские военные моряки не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота РФ о немедленной остановке, совершая опасное маневрирование.

Оружие было применено российскими кораблями с целью принудительной остановки украинских военных кораблей, сообщает РИА Новости. Трем получившим ранения военнослужащим Вооруженных сил Украины оказана медицинская помощь, их жизням ничто не угрожает.

По факту нарушения кораблями ВМС Украины государственной границы Российской Федерации возбуждено уголовное дело. В ЦОС ФСБ России отметили, что украинской стороне известен порядок прохождения военных кораблей через территориальное море России и по Керчь-Еникальскому каналу, ранее этот порядок использовался ими для осуществления мирного прохода.

Как сообщалось ранее, в минувшее воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу Российской Федерации, вошли во временно закрытую российскую акваторию и совершали движение из Черного моря к Керченскому проливу. Чтобы остановить их, российский пограничный корабль вынужден был пойти на сближение. Позже на помощь украинским судам из Бердянска в Азовском море выдвинулись

военные корабли, но вскоре легли на обратный курс. В целях безопасности российские пограничники перекрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов, территорию в районе Крымского моста начали патрулировать российские боевые самолеты и вертолеты.

В ФСБ России действия украинских ВМС расценили как преднамеренную провокацию, заявив, что имеются неопровержимые доказательства ее подготовки Киевом. Соответствующие материалы скоро будут обнародованы.

Главы Крыма Сергей Аксенов уверен, что прямую ответственность за инцидент несет Киев, а за всем этим стоят западные хозяева киевского режима. Многие эксперты полагают, что украинские военные корабли незаконно пересекли российскую границу по прямому указу Петра Порошенко, который, санкционируя провокацию, пытается таким образом поднять свой предвыборный рейтинг.