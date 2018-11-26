Число пострадавших при землетрясении в Ираке стремительно растет

По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего на ирано-иракской границе землетрясения возросло до 420. Ранее сообщалось о 70 пострадавших. В подвергшиеся удару стихии районы направлены 23 оперативные группы. Данных о погибших не поступало.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье, 25 ноября, в 148 километрах к северо-востоку от Багдада было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3, напоминает ТАСС. Его очаг залегал на глубине 40 километров.