Посольство РФ в Киеве забросали дымовыми шашками

В эти минуты у посольства России в Киеве собрались несколько десятков человек. На кадрах с места событий видно, как на территорию российской дипмиссии закидывают через металлическую ограду дымовые шашки.

Кроме того, к центральному входу посольства принесли автомобильные покрышки. На месте работают сотрудники украинских правоохранительных органов. В частности, туда прибыл начальник киевской полиции, сообщает телеканал "Россия 24".