Фехтование. Российские рапиристки взяли серебро на этапе Кубка мира

В Алжире завершился этап Кубка мира по фехтованию. Женская сборная России завоевала серебряные медали в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах.

За российскую команду на турнире выступали Анастасия Иванова, Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина. В финале наши спортсменки проиграли сборной Франции со счетом 36:37.

В матче за бронзу сборная Италии одержала победу над командой Венгрии — 43:36.