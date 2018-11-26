Мигрантам преградили путь в США слезоточивым газом

Сотрудники правоохранительных органов США применили слезоточивый газ против нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь американо-мексиканскую границу и попасть на территорию Соединенных Штатов.

По данным СМИ, среди тех, кто подвергся воздействию слезоточивого газа, есть дети. Других данных об инциденте пока не поступало, передает ТАСС.

Ранее на участке американо-мексиканской границы близ городов Сан-Диего (США, штат Калифорния) и Тихуана (Мексика) был временно закрыт контрольно-пропускной пункт: запрещен въезд в США автомобилей из Мексики, для пешеходов переход через границу приостановлен в обоих направлениях.

Как сообщалось, в настоящее время в этом районе на территории Мексики находятся несколько тысяч выходцев из стран Центральной Америки, желающих попасть в США. Несколько дней назад жители Тихуаны, недовольные массовым наплывом мигрантов, провели массовую акцию протеста против их присутствия в городе.