Сергей Семак: мы понимаем, что сезон сложный и дальше будет непросто

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак поделился впечатлениями после победы над "Ростовом" (2:0) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 260 в пользу "сине-бело-голубых".

"Важная и нужная победа, — сказал Семак, которого цитирует пресс-служба "Зенита". — В целом, тяжелый матч и заслуженная победа".

Санкт-петербургский клуб закончил первый круг чемпионата на первом месте. "Сине-бело-голубые" опережают идущий вторым "Краснодар" на пять баллов. Однако Семак на данном этапе не придает этому значение.

"Прекрасно понимаем, что сезон сложный и дальше будет непросто, — отметил он. — Отрыв будет меньше или больше. Количество очков будем считать в конце сезона".